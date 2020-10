Il contagio galoppa, lockdown light in arrivo. Il premier: “Aspettiamo 15 giorni” (Di giovedì 29 ottobre 2020) In 24 ore 25.000 casi. Gualtieri: “Le risorse per il Paese ci sono”. E Boccia impugna l’ordinanza del Trentino Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 29 ottobre 2020) In 24 ore 25.000 casi. Gualtieri: “Le risorse per il Paese ci sono”. E Boccia impugna l’ordinanza del Trentino

LaStampa : Il contagio galoppa, lockdown light in arrivo. Il premier: “Aspettiamo 15 giorni” - morry74 : Il contagio galoppa, lockdown light in arrivo. Il premier: “Aspettiamo 15 giorni” - luca_e_mai_piu : RT @fra_tante2: Lockdown morbido in arrivo in Italia, Conte: 'Aspettiamo 15 giorni' - La Stampa #VAFFANCULO - fra_tante2 : Lockdown morbido in arrivo in Italia, Conte: 'Aspettiamo 15 giorni' - La Stampa #VAFFANCULO - PalazzoAntonio : Questa attesa e questa incertezza sono devastanti per le persone e per l'economia Si naviga a vista senza una visio… -

Ultime Notizie dalla rete : contagio galoppa Il contagio galoppa, lockdown light in arrivo. Il premier: “Aspettiamo 15 giorni” Il Secolo XIX Covid | ecco perché in Giappone | Corea e Australia vi sono meno contagi

A Tokyo si registrano meno di 700 casi al giorno Mentre nel nostro Paese e in tutto l’Occidente la seconda ondata della pandemia galoppa, una parte del pianeta ha numero di contagi piuttosto bassi, po ...

Il contagio galoppa, lockdown light in arrivo. Il premier: “Aspettiamo 15 giorni”

In 24 ore 25.000 casi. Gualtieri: “Le risorse per il Paese ci sono”. E Boccia impugna l’ordinanza del Trentino In Italia i contagi raggiungono i 25 mila al giorno con un rapporto tra tamponi (quasi ...

A Tokyo si registrano meno di 700 casi al giorno Mentre nel nostro Paese e in tutto l’Occidente la seconda ondata della pandemia galoppa, una parte del pianeta ha numero di contagi piuttosto bassi, po ...In 24 ore 25.000 casi. Gualtieri: “Le risorse per il Paese ci sono”. E Boccia impugna l’ordinanza del Trentino In Italia i contagi raggiungono i 25 mila al giorno con un rapporto tra tamponi (quasi ...