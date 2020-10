Il commissario Arcuri: "Siamo in momento drammatico, nel mondo un contagiato ogni 178 abitanti" (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'appello in conferenza stampa del responsabile all'emergenza coronavirus: "Non muovetevi di casa se non per necessità" Leggi su repubblica (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'appello in conferenza stampa del responsabile all'emergenza coronavirus: "Non muovetevi di casa se non per necessità"

matteosalvinimi : #Salvini: Arcuri si dovrebbe dimettere oggi, in qualunque Paese normale un commissario straordinario che fallisce n… - GiovanniToti : Il Commissario #Arcuri ha firmato le deleghe per autorizzare la #Regioni ad agire sul potenziamento della rete ospe… - SkyTG24 : In diretta il commissario straordinario per l'emergenza #Covid19, Domenico #Arcuri - cronaca_news : Il commissario Arcuri: 'Siamo in momento drammatico, nel mondo un contagiato ogni 178 abitanti'… - PollariDaniele : La conferenza stampa del Commissario #Arcuri non si può sentire ?? Con tutto il rispetto per la sua persona... ????? -