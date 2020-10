Il Ceo di Twitter Jack Dorsey testimonia in Senato, la sua barba diventa virale: "È il mood 2020" (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il CEO di Twitter si presenta così all'udienza in Senato e il suo look diventa subito virale Del dibattito avvenuto ieri in Senato sulle criticità della Sezione 230 verrà ricordato solo il look selvaggio del fondatore di Twitter Leggi su it.mashable (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il CEO disi presenta così all'udienza ine il suo looksubitoDel dibattito avvenuto ieri insulle criticità della Sezione 230 verrà ricordato solo il look selvaggio del fondatore di

I membri del GOP guidati da Ted Cruz hanno attaccato i Ceo di Twitter, Facebook e Google e la senatrice Blackburn ha chiesto a Pichai se un ingegnere che era stato sgarbato con lei lavora ancora con l ...

Dorsey, Zuckerberg e Pichai sono stati al centro delle domande dei senatori del GOP, furiosi per il blocco degli articoli del New York Post sui presunti scandali di Hunter Biden ...

I membri del GOP guidati da Ted Cruz hanno attaccato i Ceo di Twitter, Facebook e Google e la senatrice Blackburn ha chiesto a Pichai se un ingegnere che era stato sgarbato con lei lavora ancora con l'azienda. Dorsey, Zuckerberg e Pichai sono stati al centro delle domande dei senatori del GOP, furiosi per il blocco degli articoli del New York Post sui presunti scandali di Hunter Biden.