Il calcio non è solo Ronaldo e Mancini, Ibra testimonial antivirus (Di giovedì 29 ottobre 2020) Zlatan Ibrahimovic diventa testimonial della Regione Lombardia nella campagna social di sensibilizzazione contro il Covid. Lo fa con un video girato sul Belvedere al trentanovesimo piano di Palazzo Lombardia. Vestito con maglioncino girocollo nero e pantalone in tinta, con il codino basso che gli trattiene i capelli, Zlatan passeggia solenne sul terrazzo, si affaccia ammirando la vista attorno e poi si gira e ammonisce: “Il virus mi ha sfidato ma io ho vinto. Ma tu non sei Zlatan, non sfidare il virus. Usa la testa, rispetta le regole, distanziamento e mascherina, sempre. Vinciamo noi”. A questo punto, come un attore consumato, Ibra indossa la mascherina chirurgica e si guarda attorno come se fosse il Dio del mondo. Messaggio inviato. Visualizza questo post su ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 ottobre 2020) Zlatanhimovic diventadella Regione Lombardia nella campagna social di sensibilizzazione contro il Covid. Lo fa con un video girato sul Belvedere al trentanovesimo piano di Palazzo Lombardia. Vestito con maglioncino girocollo nero e pantalone in tinta, con il codino basso che gli trattiene i capelli, Zlatan passeggia solenne sul terrazzo, si affaccia ammirando la vista attorno e poi si gira e ammonisce: “Il virus mi ha sfidato ma io ho vinto. Ma tu non sei Zlatan, non sfidare il virus. Usa la testa, rispetta le regole, distanziamento e mascherina, sempre. Vinciamo noi”. A questo punto, come un attore consumato,indossa la mascherina chirurgica e si guarda attorno come se fosse il Dio del mondo. Messaggio inviato. Visualizza questo post su ...

