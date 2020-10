Il bel gesto di Ansu Fati: maglia regalata ad un racattapalle dello Stadium (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un bel gesto ha visto protagonista Ansu Fati, attaccante del Barcellona, 19enne, già tra i più forti talenti del calcio mondiale. Il ragazzino terribile del Barcellona ha regalato, infatti, la propria maglietta ad un raccattapalle dello Stadium, Lorenzo Anghelè, giocatore dell’Under-16 della Juventus. Il giovane bianconero poco prima del fischio d’inizio aveva chiesto al calciatore del Barça, poco più grande di lui, di regalargli la sua maglietta qualora fosse entrato. La promessa era stata accettata. Al termine della sfida, però, il classe 2002 dei blaugrana aveva scambiato la sua divisa con Alvaro Morata, lasciando deluso il giovane Anghelè, che stava rientrando negli spogliatoi giù di morale. Ma il colpo di scena ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un belha visto protagonista, attaccante del Barcellona, 19enne, già tra i più forti talenti del calcio mondiale. Il ragazzino terribile del Barcellona ha regalato, infatti, la propria maglietta ad un raccattapalle, Lorenzo Anghelè, giocatore dell’Under-16 della Juventus. Il giovane bianconero poco prima del fischio d’inizio aveva chiesto al calciatore del Barça, poco più grande di lui, di regalargli la sua maglietta qualora fosse entrato. La promessa era stata accettata. Al termine della sfida, però, il classe 2002 dei blaugrana aveva scambiato la sua divisa con Alvaro Morata, lasciando deluso il giovane Anghelè, che stava rientrando negli spogliatoi giù di morale. Ma il colpo di scena ...

Il bel gesto di Ansu Fati: maglia regalata ad un racattapalle dello Stadium

Covid: miliardario russo dona mezzo milione alla Sardegna

Un gesto di generosità nei confronti della Sardegna, terra evidentemente molto amata dal magnate russo Alisher Usmanov: donazione di mezzo milione di euro alla Regione per combattere il coronavirus. ( ...

Regala mezzo milione alla Sardegna. Da miliardario russo soldi contro Covid

