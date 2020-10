Il bar chiede il conto a Conte: "3580 euro per lavorare e devo chiudere? Ora me li rendi" (Di giovedì 29 ottobre 2020) Francesca Galici Continuano le proteste dei lavoratori della ristorazione, come Andrea Scali, barista di Livorno, che ha deciso di chiedere il conto a Giuseppe Conte: ora chiude dopo aver investito per rispettare le norme anti contagio La protesta del personale della ristorazione, dello spettacolo, e di tutti quei settori che stanno pagano il prezzo più alto per le chiusure del Dpcm non accenna a fermarsi. La paura è sempre una: fallire. E quando questo spettro si avvicina per colpe non proprie, la rabbia di chi vede andare in fumo anni di lavoro, e investimenti, cresce. A maggio gli imprenditori di ogni settore sono stati chiamati a una maggiore responsabilità e invitati ad adeguare i locali alle disposizioni per garantire la sicurezza di avventori e clienti. Plexiglas, sanificazioni, ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Francesca Galici Continuano le proteste dei lavoratori della ristorazione, come Andrea Scali, barista di Livorno, che ha deciso dire ila Giuseppe: ora chiude dopo aver investito per rispettare le norme anti contagio La protesta del personale della ristorazione, dello spettacolo, e di tutti quei settori che stanno pagano il prezzo più alto per le chiusure del Dpcm non accenna a fermarsi. La paura è sempre una: fallire. E quando questo spettro si avvicina per colpe non proprie, la rabbia di chi vede andare in fumo anni di lavoro, e investimenti, cresce. A maggio gli imptori di ogni settore sono stati chiamati a una maggiore responsabilità e invitati ad adeguare i locali alle disposizioni per garantire la sicurezza di avventori e clienti. Plexiglas, sanificazioni, ...

chedisagio : Per chi si chiede ancora: 'A cosa servono mascherina e ventilazione?', rispondo come fece Mourinho: 'Ti faccio un d… - CifaItalia : RT @andrea_cafa: Che senso ha autorizzare gli operatori della #ristorazione per il pranzo e poi non dar loro la possibilità di lavorare la… - pamelaamadeo : @senzasinistra Sono molto simili. Teatri ,cinema, piscine chiuse. Loro forse hanno chiuso i bar e i ristoranti. Ma… - Luce38082184 : RT @beatrice_tom: Nessuno si chiede perché sono pericolosi i bar o i ristoranti più dei centri dove vengono segregati i clandestini? Possi… - xposeidone : RT @beatrice_tom: Nessuno si chiede perché sono pericolosi i bar o i ristoranti più dei centri dove vengono segregati i clandestini? Possi… -