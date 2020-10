IIDEA annuncia la partecipazione al Piccolo Grande Cinema Festival 2020

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 29 ottobre 2020), l'Associazione di categoria dell'industria dei videogiochi in Italia,oggi la propriaal, ilInternazionale delle Nuove Generazioni ideato, curato e realizzato da Fondazione Cineteca Italiana con Long Take e in collaborazione con Regione Lombardia. L'associazione sarà presente con tre momenti dedicati al mondo dei videogiochi in Italia. Il primo appuntamento è per il 2 novembre alle ore 14.30. Durante il talk "L'industria dei videogiochi oggi" si parlerà dell'industria nazionale, dei numeri e delle tendenze, con l'intervento di Mauro Fanelli (Vice Presidente e Rappresentante Developer di) e il coordinamento di Roberto Della Torre (Cineteca ...