Ibrahimovic testimonial della campagna di Regione Lombardia: “Proteggetevi” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il campione rossonero ha accettato la proposta del Governatore della Lombardia A fine settembre, Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al Covid. Il campione del Milan aveva raccontato della positività spiegando che il virus aveva “osato” sfidarlo. Leggi anche: Gli ex compagni di Ibrahimovic raccontano retroscena sullo svedese Da poco lo svedese è tornato in campo e visto il suo valore mediatico, il Governatore della Regione, Attilio Fontana gli ha chiesto di diventare testimonial del nuovo sport per incoraggiare le persone a indossare mascherine e mantenere il distanziamento sociale. “L’idea di coinvolgere Ibra – spiega il governatore – mi è venuta la sera del derby. Zlatan tornava ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il campione rossonero ha accettato la proposta del GovernatoreA fine settembre, Zlatanè risultato positivo al Covid. Il campione del Milan aveva raccontatopositività spiegando che il virus aveva “osato” sfidarlo. Leggi anche: Gli ex compagni diraccontano retroscena sullo svedese Da poco lo svedese è tornato in campo e visto il suo valore mediatico, il Governatore, Attilio Fontana gli ha chiesto di diventaredel nuovo sport per incoraggiare le persone a indossare mascherine e mantenere il distanziamento sociale. “L’idea di coinvolgere Ibra – spiega il governatore – mi è venuta la sera del derby. Zlatan tornava ...

