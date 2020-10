I VIP che compiono gli anni il 29 Ottobre 2020 (Di giovedì 29 ottobre 2020) I COMPLEanni DEI VIP29 Ottobre 2020 Winona Ryder compie 49 anni;Luciana Littizzetto ne festeggia 56;Sono 53 per Rufus Sewell, interprete delle grandi trasposizioni letterarie o storiche in tv, da I pilastri della Terra a L’uomo nell’alto castello;Buon compleanno, infine, alla scrittrice Marina di Guardo che spegne 59 candeline.L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 ottobre 2020) I COMPLEDEI VIP29Winona Ryder compie 49;Luciana Littizzetto ne festeggia 56;Sono 53 per Rufus Sewell, interprete delle grandi trasposizioni letterarie o storiche in tv, da I pilastri della Terra a L’uomo nell’alto castello;Buon compleanno, infine, alla scrittrice Marina di Guardo che spegne 59 candeline.L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

acmilan : Fancy a Rossonero browser? ????? Download our official extension for Chrome and Edge: it's free! ??… - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che la prima VIP salva è... Maria Teresa... per la sesta volta! ?? #GFVIP - NicolaPorro : ?? La strage di imprese, il metodo Casalino-Travaglio, Palù stasera a #quartarepubblica. Questo e altro nella… - LuigiF97101292 : RT @mat_brandi: Un sentito ringraziamento ai VIP del mondo dello spettacolo e della musica, che hanno continuato a DIFFONDERE TERRORE E LEC… - Rosy17027547 : Era ora che qualcuno si svegliasse..... -

Ultime Notizie dalla rete : VIP che Elezioni Usa 2020, i vip che si schierano con Trump o con Biden Sky Tg24 Luca Argentero (Doc), vip svela un retroscena: “Non è un simpaticone”

Roberto Alessi, retroscena su Luca Argentero: "Non è certo un simpaticone" Grande successo di ascolti per Doc - Nelle tue mani con Luca Argentero: numeri ...

Alba Parietti: ‘Mi dissero che mio figlio Francesco sarebbe morto’

Alba Parietti ha rivelato che una “sedicente maga” le disse che suo figlio Francesco ... entrambi concorrenti dell’edizione in corso del “Grande Fratello Vip”. Nonostante il 38enne sia felicemente ...

Roberto Alessi, retroscena su Luca Argentero: "Non è certo un simpaticone" Grande successo di ascolti per Doc - Nelle tue mani con Luca Argentero: numeri ...Alba Parietti ha rivelato che una “sedicente maga” le disse che suo figlio Francesco ... entrambi concorrenti dell’edizione in corso del “Grande Fratello Vip”. Nonostante il 38enne sia felicemente ...