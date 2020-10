I vicini di casa le sfondano l'auto perché è lesbica. Lo sfogo dell'infermiera Camilla: 'Lo Stato non dà una mano' (Di giovedì 29 ottobre 2020) 'Quando sei lesbica , in Italia, si comportano così i tuoi vicini di casa omofobi ', così ha esordito Camilla Cannoni, una ragazza gay di 23 anni in un video su TikTok diventato virale. La giovane ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 ottobre 2020) 'Quando sei, in Italia, si comportano così i tuoidiomofobi ', così ha esorditoCannoni, una ragazza gay di 23 anni in un video su TikTok diventato virale. La giovane ...

