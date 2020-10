I silenzi | la crisi | il virus e il borgo deserto «Ci fanno chiudere | è la fine del paese»

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Viaggio a Campagnatico, in Maremma: strade vuote, tanta amarezza. C’è chi aveva speso 25mila € per adeguarsi «Ma quali assembramenti vogliono evitare? Non siamo Milano, qui il lockdown è una scelta surreale...»

MassimilianRic : RT @MassimilianRic: Il periodo di crisi economica, la Mafia compra. Governo, Conte, Bonafede, Di Matteo, Basentini, silenzi... Covid, DPCM,… - mitsouko1 : RT @MassimilianRic: Il periodo di crisi economica, la Mafia compra. Governo, Conte, Bonafede, Di Matteo, Basentini, silenzi... Covid, DPCM,… - MassimilianRic : Il periodo di crisi economica, la Mafia compra. Governo, Conte, Bonafede, Di Matteo, Basentini, silenzi... Covid, D… -

Ultime Notizie dalla rete : silenzi crisi

Vivere Fermo

FERMO - «Un altro lockdown non possiamo permettercelo. Nelle Marche, il Fermano è il territorio che rischia di più, per via del mono-comparto. Serve senso di ...Dall’inizio della crisi, le aziende del settore sono state sistematicamente tralasciate dall’agenda politica e costrette ad autofinanziarsi, ricorrendo a prestiti o cedendo quote, se non l’intera ...