I segni zodiacali che NON dicono quasi MAI la verità (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'astrologia può aiutarci a conoscere meglio le persone che abbiamo difronte, in modo da saperci comportare correttamente e non essere mai presi alla sprovvista. È sufficiente conoscere il segno zodiacale di chi ci sta intorno, così potremo anticipare le loro mosse, e allo stesso tempo essere più consapevoli dei loro atteggiamenti. Spesso ci capita di rapportarci con persone che non ci sembrano del tutto vere, e questa sensazione può essere confermata o contraddetta nel momento in cui conosciamo il segno zodiacale di appartenenza. L'oroscopo, infatti, ci può aiutare ad individuare quali sono i segni più inclini a dire le bugie. credit: pixabay/geralt Ad esempio, i Pesci sono abituati a plasmare la realtà, poiché il più delle volte hanno bisogno di mentire per impressionare chi hanno ...

