I Santi di Giovedì 29 Ottobre 2020 (Di giovedì 29 ottobre 2020) I Santi DEL GIORNO, 29 Ottobreda www.Santiebeati.it Sant’ ONORATO DI VERCELLI VescovoIV sec.Il vescovo Onorato di Vercelli ha legato il suo nome a quello del contemporaneo Ambrogio. In molti dipinti è infatti raffigurato mentre dà la Comunione al grande vescovo di Milano morente. Segno di un legame forte nell’episcopato, vissuto in anni difficili come quelli tra la fine del III e l’inizio del IV secolo. Anni di confronti serrati, in comunità scosse da scismi e movimenti ereticali. A Vercelli capitò alla morte del vescovo Limenio: la designazione di Onorato come successore trovò fortissime resistenze. Ambr…www.Santiebeati.it/dettaglio/92418 Santa ANASTASìA LA ROMANA Osiomartirem. 249-251Anastasia, di stirpe romana, visse ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 ottobre 2020) IDEL GIORNO, 29da www.ebeati.it Sant’ ONORATO DI VERCELLI VescovoIV sec.Il vescovo Onorato di Vercelli ha legato il suo nome a quello del contemporaneo Ambrogio. In molti dipinti è infatti raffigurato mentre dà la Comunione al grande vescovo di Milano morente. Segno di un legame forte nell’episcopato, vissuto in anni difficili come quelli tra la fine del III e l’inizio del IV secolo. Anni di confronti serrati, in comunità scosse da scismi e movimenti ereticali. A Vercelli capitò alla morte del vescovo Limenio: la designazione di Onorato come successore trovò fortissime resistenze. Ambr…www.ebeati.it/dettaglio/92418 Santa ANASTASìA LA ROMANA Osiomartirem. 249-251Anastasia, di stirpe romana, visse ...

gesu_amore : RT @CiaoKarol: Novena per la festa di Tutti i Santi. Oggi, giovedì 29 ottobre 2020, è il 7° giorno di #preghiera - CiaoKarol : Novena per la festa di Tutti i Santi. Oggi, giovedì 29 ottobre 2020, è il 7° giorno di #preghiera - CiaoKarol : Novena per la festa di Tutti i Santi. Oggi, giovedì 29 ottobre 2020, è il 7° giorno di preghiera: Novena per la fes… - GFucci58 : RT @rtl1025: Gli Under Uomini di @MarroneEmma pronti per i Live di #XF2020 al via giovedì ?? Blind Blue Phelix Santi RTL 102.5 è la radio… -

Ultime Notizie dalla rete : Santi Giovedì Per la festa dei Santi Medici riapre l'antico santuario in via Di Mezzo Corriere di Taranto