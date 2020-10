I nuovi poveri in Italia sono le donne (Di giovedì 29 ottobre 2020) Le conseguenze del Coronavirus sono state e sono ancora devastanti per quelle che sono definite le categorie più deboli e indovinate? Tra queste rientrano anche e soprattutto le donne. La crisi economica che ha colpito il nostro Paese, e che per il momento non vede luce vista la pandemia in corso, non ha fatto altro che aumentare quel gap tra uomini e donne sul lavoro. Non che la matassa sia stata districata adesso, questo vulnus a discapito delle donne esiste da sempre, ma il Coronavirus non ha atto altro che sottolinearlo nel peggiore dei modi. Quindi senza mezzi termini, e con dati alla mano, la verità è che . Nel futuro prossimo, è evidente, il panorama complessivo si presenta tutt’altro che a favore delle donne. La situazione ... Leggi su dilei (Di giovedì 29 ottobre 2020) Le conseguenze del Coronavirusstate eancora devastanti per quelle chedefinite le categorie più deboli e indovinate? Tra queste rientrano anche e soprattutto le. La crisi economica che ha colpito il nostro Paese, e che per il momento non vede luce vista la pandemia in corso, non ha fatto altro che aumentare quel gap tra uomini esul lavoro. Non che la matassa sia stata districata adesso, questo vulnus a discapito delleesiste da sempre, ma il Coronavirus non ha atto altro che sottolinearlo nel peggiore dei modi. Quindi senza mezzi termini, e con dati alla mano, la verità è che . Nel futuro prossimo, è evidente, il panorama complessivo si presenta tutt’altro che a favore delle. La situazione ...

hwamissinghours : @felixloveseggs Ma poveri i nuovi gruppi. Sono davvero incazzata te lo giuro. Se lo meritavano un casino. Che poi t… - AmbrettaM : RT @AmbrettaM: @ilgiornale Il paese e alla fame nera in piena catastrofe economica e sociale con 15milioni di nuovi poveri ,con rivolte soc… - AmbrettaM : @ilgiornale Il paese e alla fame nera in piena catastrofe economica e sociale con 15milioni di nuovi poveri ,con ri… - AmbrettaM : @LaStampa 15milioni di nuovi poveri provocati da una sciagura economica autoinflitta da questo governo di briganti… - AmbrettaM : RT @AmbrettaM: @romatoday Fa comodo a chi ha mandato il paese in fallimento con una catastrofe economica e sociale autoinflitta ,la narrazi… -