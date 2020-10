Huawei – USA, svolta sul ban in vista? (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’oramai celeberrimo “ban” operato dall’amministrazione Trump verso il gigante tecnologico Huawei, strettamente collegato al governo di Pechno, accusato dal presidente statunitense di spionaggio e di politiche non limpide verso il mondo occidentale, potrebbe arrivare alla conclusione presto. Via libera Il brand cinese è stato molto colpito dal punto di vista economico, tanto che ha perso terreno nei confronti di altri brand cinesi, ma nel frattempo ha creato un proprio ecosistema per sopperire alla mancanza dei servizi Google, ma come esaminato dal Financial Times c’è stato un importante cambiamento relativo ai fornitori di semiconduttori che per l’appunto rifornivano proprio Huawei: il Dipartimento del Commercio americano ha dato il via libera a questi fornitori nel poter ... Leggi su giornal (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’oramai celeberrimo “ban” operato dall’amministrazione Trump verso il gigante tecnologico, strettamente collegato al governo di Pechno, accusato dal presidente statunitense di spionaggio e di politiche non limpide verso il mondo occidentale, potrebbe arrivare alla conclusione presto. Via libera Il brand cinese è stato molto colpito dal punto dieconomico, tanto che ha perso terreno nei confronti di altri brand cinesi, ma nel frattempo ha creato un proprio ecosistema per sopperire alla mancanza dei servizi Google, ma come esaminato dal Financial Times c’è stato un importante cambiamento relativo ai fornitori di semiconduttori che per l’appunto rifornivano proprio: il Dipartimento del Commercio americano ha dato il via libera a questi fornitori nel poter ...

