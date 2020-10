“Ho paura” Brutte notizie per Raffaella Carrà È lei stessa a spiegare quello che sta succedendo ultimamente

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 ottobre 2020)Carrà ha annunciato che per il momento il programma da lei presentato, ‘A raccontare comincia tu’, è stato fatto slittare a periodi migliori. Ovviamente il motivo è sempre, l’emergenza da Coronavirus che oramai mette i bastoni tra le ruote un po’ in tutti i frangenti, ma c’è da dire che la Carrà non si scoraggia. LaCarrà ha detto fermamente di aver preferito questa soluzione che prevede il rimandare lo show ‘A raccontare comincia tu’ visto che per lei, con l’emergenza in corso, si toglierebbe naturalezza al programma. Non si dice però tranquilla della situazione a cui inevitabilmente l’Italia sta andando in contro in questo periodo. (Continua dopo le foto) Le parole della bella ...