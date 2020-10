Highlights e gol Roma-CSKA Sofia 0-0 | Europa League 2020 2021 VIDEO

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Glidi0-0, sfida della seconda giornata di. I giallorossi non vanno oltre il pareggio a reti bianche all’Olimpico contro i bulgari, ma rimangono comunque in testa al gruppo A insieme al Cluj. Le migliori chance per gli uomini di Fonseca arrivano nel primo tempo con la traversa di Mkhitaryan e nel finale di partita con l’errore sottoporta di Dzeko. Tante però anche le occasioni per gli ospiti, che sfiorano più volte il vantaggio. LE PAGELLE E IL TABELLINO

Gli highlights di Roma-CSKA Sofia 0-0, sfida della seconda giornata di Europa League 2020/2021. I giallorossi non vanno oltre il pareggio a reti bianche all'Olimpico contro i bulgari, ma rimangono com ...