Highlights e gol Real Sociedad-Napoli 0-1: Europa League 2020/2021 (VIDEO) (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Real Sociedad-Napoli, match valevole per la seconda giornata dell’Europa League 2020/2021. In Spagna arriva una vittoria pesantissima per i ragazzi di Gennaro Gattuso, decide un tiro deviato di Matteo Politano che regala i primi tre punti europei alla squadra partenopea. Da segnalare anche l’infortunio di Lorenzo Insigne, uscito nel corso del primo tempo per un infortunio muscolare. 0-1 Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ildei gol e deglidi, match valevole per la seconda giornata dell’. In Spagna arriva una vittoria pesantissima per i ragazzi di Gennaro Gattuso, decide un tiro deviato di Matteo Politano che regala i primi tre punti europei alla squadra partenopea. Da segnalare anche l’infortunio di Lorenzo Insigne, uscito nel corso del primo tempo per un infortunio muscolare. 0-1

EuropaLeagueStr : Milan-Sparta Praga 3-0, gol e highlights. Pioli a punteggio pieno in Europa League - zazoomblog : VIDEO Milan-Sparta Praga 3-0: highlights gol e sintesi. Secondo successo per i rossoneri - #VIDEO #Milan-Sparta… - sportli26181512 : Sivasspor-Maccabi Tel Aviv 1-2: La rete di Kayode al 55° aveva fatto ben sperare il Sivasspor. Nella gara valida pe… - sportli26181512 : AEK Atene-Leicester 1-2: Nella seconda partita del girone G dell'Europa League la sfida tra Leicester e AEK Atene f… - sportli26181512 : CSKA-Dinamo Zagabria 0-0: Pareggio per il CSKA Mosca contro la Dinamo Zagabria. Il match valido per la seconda gior… -