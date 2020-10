Halloween all’Hard Rock Cafe Roma

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 ottobre 2020)all’Hard– Dolcetto o scherzetto?all’Harddiè un appuntamento atteso da tanti bambini della Capitale e dalle loro famiglie. Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre, tutti i piccoliers che pranzeranno aldi Via Veneto, indossando una terrificante maschera riceveranno una dolce sorpresa. Dolcetti in regalo per loro. Per gli adulti fino al 31 ottobre c’è l’Hurricane, una versione spaventosa del cocktail Hurricane in edizione limitata, disponibile con il bicchiere souvenir. Orari del ristorante 11-18. Servizi di consegna e asporto disponibili dalle 11-23