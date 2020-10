Groenlandia | lo scioglimento dei ghiacci è arrivato al punto di non ritorno

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Negli ultimi anni abbiamo imparato come lasia uno dei luoghi privilegiati per comprendere la portata dei cambiamenti climatici. Numerosi studi si sono soffermati sull’impatto che lodeipotrebbe avere non solo localmente, ma su tutto il resto del pianeta. Tra le ricerche più recenti, quella della Ohio State University si spinge a dire che ormai il fenomeno ha passato ildi none, anche se il riscaldamento globale venisse arrestato oggi stesso, ilo continuerebbe comunque a sciogliersi. Rovinato un fragile equilibrio Lo studio, pubblicato lo scorso agosto sulla rivista scientifica Communications Earth and Environment di Nature, si è soffermato sul rapporto tra il nuovoo che si ...