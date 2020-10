Green T – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 30 ottobre 2020)T. Via di Pié di Marmo, 28 – 00186Tel. 06/6798628 Sito Internet: www.-tea.it Tipologia: cinese Prezzi: antipasto 6/20€, zuppe 8/12€, pasta e riso 10/15€, piatti principali 15/19€, dolci 5,50/7€ Giorno di chiusura: Domenica OFFERTAT. è stato forse il primo ristorante cinese della Capitale che ha portato ini a conoscere la vera cucina del Sol Levante, preparata a dovere, con ingredienti di buona qualità che restituiscono i sapori esotici in modo non artefatto e dunque ancor più autentico rispetto a quanto un altro genere di cucina etnica ci ha proposto negli anni. È pur vero ed evidente che la qualità si paga, e dunque qui, tenendo anche presente che siamo in pieno centro, i prezzi sono ben più ...