Graziano Verdi Gruppo Italcer | ' innovazione e sostenibilità leve per ripartire in epoca Covid-19'

Ultime Notizie dalla rete : Graziano Verdi

latinaoggi.eu

Lo dice, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, Graziano Verdi, amministratore delegato Gruppo Italcer. Tra le aziende italiane che stanno affrontando questa fase c’è, infatti, Italcer Group, nato ...In seguito all’accertamento della positività di due sacerdoti (Mons. Bruno Molinari e don Guido Gregorini) e all’isolamento precauzionale per febbre e senza altri sintomi di un altro (don Mauro Masche ...