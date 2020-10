Gravina: «Il calcio sta perdendo, chiediamo di entrare nel prossimo decreto ristoro» (Di giovedì 29 ottobre 2020) Gabriele Gravina ha parlato a Sportlab nell’evento organizzato da Tuttosport e Corriere dello Sport. Le sue parole Gabriele Gravina ha parlato a Sportlab nell’evento organizzato da Tuttosport e Corriere dello Sport. Le sue parole. decreto ristoro – «Serve una riflessione: chi perde soldi riceverà un ristoro? Bene, il calcio sta perdendo quindi chiediamo di entrare nel prossimo decreto ristoro. Il Covid è un virus micidiale, ma sta fungendo da acceleratore nella presa di coscienza di alcuni fenomeni del calcio. I bilanci delle nostre società non sono particolarmente floridi. Non lo erano prima del Covid, figuriamoci ora. Se ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Gabrieleha parlato a Sportlab nell’evento organizzato da Tuttosport e Corriere dello Sport. Le sue parole Gabrieleha parlato a Sportlab nell’evento organizzato da Tuttosport e Corriere dello Sport. Le sue parole.– «Serve una riflessione: chi perde soldi riceverà un? Bene, ilstaquindidinel. Il Covid è un virus micidiale, ma sta fungendo da acceleratore nella presa di coscienza di alcuni fenomeni del. I bilanci delle nostre società non sono particolarmente floridi. Non lo erano prima del Covid, figuriamoci ora. Se ...

