Gratta e Vinci | dipendenti incassavano biglietti vincenti | colpo da 27 milioni Al telefono | ' Stappiamo lo champagne?'

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Si sono appropriati di quattrodel '', per un valore di 27di euro : loro sonoed exdi Lottomatica, società concessionaria dei giochi ...

Dopo aver scoperto dove sarebbero stati venduti, tra il 2015 e il 2019 avevano incassato , quattro biglietti vincenti della lotteria istantantanea 'gratta e vinci' dal valore di più di venti milioni ...Si sono appropriati di quattro biglietti vincenti del 'Gratta e Vinci', per un valore di 27 milioni di euro: loro sono dipendenti ed ex dipendenti di Lottomatica, società concessionaria dei giochi per ...