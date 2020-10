Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck contro Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi (Video) (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nella casa del Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck non ha problemi nell’esternare la propria antipatia nei riguardi di Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi, utilizzando espressioni che, ovviamente, non passano inosservate e che hanno già provocato diverse richieste di intervento del GF, addirittura con la squalifica, da parte dei telespettatori più adirati. La Contessa, parlando con Massimiliano Morra, ad esempio, non ha usato giri di parole nel criticare il comportamento fuori dalle righe di Maria Teresa Ruta che tutti, ormai, conosciamo (dichiarazioni pubblicate da Biccy): Quella è sguaiata, ma dai è vero. Sguaiata nella maniera di muoversi, non ... Leggi su gossipblog (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nella casa delVip 5,Denon ha problemi nell’esternare la propria antipatia nei riguardi di, utilizzando espressioni che, ovviamente, non passano inosservate e che hanno già provocato diverse richieste di intervento del GF, addirittura con la squalifica, da parte dei telespettatori più adirati. La Contessa, parlando con Massimiliano Morra, ad esempio, non ha usato giri di parole nel criticare il comportamento fuori dalle righe diche tutti, ormai, conosciamo (dichiarazioni pubblicate da Biccy): Quella è sguaiata, ma dai è vero. Sguaiata nella maniera di muoversi, non ...

matteosalvinimi : Lo sgangherato governo di Conte del Grande Fratello è imbarazzante, fa da solo, non ascolta nessuno e danneggia il Paese. - ivanscalfarotto : Vicino con il cuore alla #Francia ???? e a tutti i francesi e ai valori di libertà e di laicità del grande Paese nost… - GassmanGassmann : Ascolti tv, il finale di 'Io ti cercherò' con Alessandro Gassmann in testa sul Grande Fratello Vip# ?????? - Malvy89611841 : RT @18curlsharry: Ribelliamoci. Ribelliamoci all’omertà del Grande Fratello, che protegge una donna di 80 anni omofoba, maleducata, che con… - lmj_vanessa : Ma dobbiamo giudicare una persona per il suo vissuto o per il suo percorso al grande fratello ?? Ce #gfvip -