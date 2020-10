Grande Fratello Vip 5: l’aereo per Andrea Zelletta dalla fidanzata Natalia Paragoni e dalla sorella Alessia (video) (Di giovedì 29 ottobre 2020) Oggi, 29 ottobre 2020, un aereo, indirizzato ad Andrea Zelletta, ha sorvolato i cieli della casa del ‘Grande Fratello Vip’: “Croccantino sei unico” è il messaggio recapitato in casa dalla fidanzata, Natalia Paragoni, e dalla sorella di lui, Alessia. Qui, il link di Instagram La compagna dell’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ non sembra essere preoccupata per le rivelazioni di Alice Fabbrica di una possibile frequentazione prima dell’ingresso nel loft di Cinecittà. Grande Fratello Vip 5, Andrea Zelletta contro Alice Fabbrica: “La ... Leggi su gossipblog (Di giovedì 29 ottobre 2020) Oggi, 29 ottobre 2020, un aereo, indirizzato ad, ha sorvolato i cieli della casa del ‘Vip’: “Croccantino sei unico” è il messaggio recapitato in casa, edi lui,. Qui, il link di Instagram La compagna dell’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ non sembra essere preoccupata per le rivelazioni di Alice Fabbrica di una possibile frequentazione prima dell’ingresso nel loft di Cinecittà.Vip 5,contro Alice Fabbrica: “La ...

