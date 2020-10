‘Grande Fratello Vip 5’, giorno 45: commenti al live (Di giovedì 29 ottobre 2020) giorno 45 In questo post potrete commentare il live della quinta edizione del Grande Fratello Vip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i commenti! L'articolo ‘Grande Fratello Vip 5’, giorno 45: commenti al live proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di giovedì 29 ottobre 2020)45 In questo post potrete commentare ildella quinta edizione del GrandeVip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo ‘GrandeVip 5’,45:alproviene da Isa e Chia.

matteosalvinimi : Lo sgangherato governo di Conte del Grande Fratello è imbarazzante, fa da solo, non ascolta nessuno e danneggia il Paese. - GassmanGassmann : Ascolti tv, il finale di 'Io ti cercherò' con Alessandro Gassmann in testa sul Grande Fratello Vip# ?????? - matteosalvinimi : ... nella torre d’avorio del Palazzo. Come Lega stiamo mobilitando i nostri sindaci sia contro le misure ingiuste d… - BrunoCaputo7 : @Virgilio_Mansi @CesareSacchetti @lucvit69 Peccato, che non becca il Grande Fratello Vip! Tutti in quarantena rigid… - TheGoldenSun01 : perchè nessuno sta facendo screenshots ai tizi del grande fratello che stanno in giro vestiti da mummie eddai -

