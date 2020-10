GP Emilia Romagna, Vettel: “Mai gareggiato a Imola, circuito che non perdona errori” (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Non ho mai gareggiato a Imola, ma tutti conoscono questo circuito dato che è stato una presenza fissa nel calendario per tanti anni. Nel 2006, l’ultima volta che si è corso qui, c’ero, ma ero solo un collaudatore del team BMW Sauber. Non ho mai nemmeno percorso a piedi la pista e questo sarà il mio esordio assoluto”. Lo ha detto Sebastian Vettel a due giorni dal via della due giorni del Gran Premio dell’Emilia Romagna di Formula 1 a Imola, in una nota apparsa sul sito ufficiale della Ferrari. Il tedesco descrive bene con poche parole cosa voglia dire guidare in questo circuito che ritorna nel Circus a distanza di quattordici giorni: “Il tracciato è molto bello ma non ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Non ho mai, ma tutti conoscono questodato che è stato una presenza fissa nel calendario per tanti anni. Nel 2006, l’ultima volta che si è corso qui, c’ero, ma ero solo un collaudatore del team BMW Sauber. Non ho mai nemmeno percorso a piedi la pista e questo sarà il mio esordio assoluto”. Lo ha detto Sebastiana due giorni dal via della due giorni del Gran Premio dell’di Formula 1 a, in una nota apparsa sul sito ufficiale della Ferrari. Il tedesco descrive bene con poche parole cosa voglia dire guidare in questoche ritorna nel Circus a distanza di quattordici giorni: “Il tracciato è molto bello ma non ...

