Governo, piano per un lockdown morbido. Possibili nuove strette dal 9 novembre (Di giovedì 29 ottobre 2020) Mentre Germania e Francia, messi in ginocchio dall’incedere violento della pandemia, scelgono un mese di “apnea”, l’Italia è in attesa di valutare i risultati delle misure introdotte dal Dpcm: due settimane per capire se migrare verso un nuovo lockdown generalizzato, o se le regole introdotte sono state sufficienti a placare la curva dei contagi. Certo i numeri non sono confortanti – ieri nuovo record di contagi con 24,991 nuovi casi, e 205 morti – ma è presto per ragionare. Conte ha spiegato alla Camera che il Governo deciderà altre restrizioni per contenere l’epidemia “dopo aver valutato gli effetti” del nuovo Dpcm, “nell’arco di almeno due settimane”. Da qui la smentita delle voci di un lockdown imminente, fatta dal premier durante ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 ottobre 2020) Mentre Germania e Francia, messi in ginocchio dall’incedere violento della pandemia, scelgono un mese di “apnea”, l’Italia è in attesa di valutare i risultati delle misure introdotte dal Dpcm: due settimane per capire se migrare verso un nuovogeneralizzato, o se le regole introdotte sono state sufficienti a placare la curva dei contagi. Certo i numeri non sono confortanti – ieri nuovo record di contagi con 24,991 nuovi casi, e 205 morti – ma è presto per ragionare. Conte ha spiegato alla Camera che ildeciderà altre restrizioni per contenere l’epidemia “dopo aver valutato gli effetti” del nuovo Dpcm, “nell’arco di almeno due settimane”. Da qui la smentita delle voci di unimminente, fatta dal premier durante ...

CarloCalenda : Claudia, @WRicciardi è stato spolpato vivo quando ha dichiarato che ci sarebbe stata una seconda ondata. Ha present… - NicolaPorro : Il coprifuoco in Lombardia? Una misura inutile sul piano sanitario, che però fornirà al governo il pretesto per il… - Mov5Stelle : In un momento certo non facile per l’economia del nostro paese, va rimarcato l’eccelso lavoro fatto dal governo all… - Felix09845599 : RT @GiovanniCagnol1: Leggere contributi di persone veramente eccellenti come Ichino, Bentivogli, per cultura vicini all’area di governo o,… - AmVarisco : RT @GiovanniCagnol1: Leggere contributi di persone veramente eccellenti come Ichino, Bentivogli, per cultura vicini all’area di governo o,… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo piano Covid, Italia nello scenario 3, piano per il lockdown morbido: ipotesi nuova stretta dal 9 novembre Il Messaggero Per distribuire il vaccino anti-Covid serve una catena di magazzini superfreddi (fino a -70°), da costruire. Ma il governo Conte dorme

Ma il governo Conte dorme Assediato dalle proteste di tutte le categorie ... se andrà tutto bene e i parlamenti dei 27 paesi Ue daranno disco verde al piano Ue, arriveranno non prima dell'estate 2021 ...

"Moda a picco, serve un piano straordinario"

Sarti (Confindustria): "Anche la nostra filiera è colpita dalla riduzione della socialità, ma per noi non ci sono aiuti. Bisogna trovare soluzioni" ...

Ma il governo Conte dorme Assediato dalle proteste di tutte le categorie ... se andrà tutto bene e i parlamenti dei 27 paesi Ue daranno disco verde al piano Ue, arriveranno non prima dell'estate 2021 ...Sarti (Confindustria): "Anche la nostra filiera è colpita dalla riduzione della socialità, ma per noi non ci sono aiuti. Bisogna trovare soluzioni" ...