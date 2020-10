Governo, Marcucci: “A Conte chiedo se certi ministri sono adeguati all’emergenza” (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Il Presidente Conte valuti se i singoli ministri sono adeguati all’emergenza, apra la verifica, abbiamo bisogno di una maggioranza coesa, ancora a Lei l’onore di aprire all’opposizione, trovi lei il luogo dove confrontarsi costantemente con il Parlamento. Il Parlamento rappresenta il Paese, il Parlamento va ascoltato”. sono queste le parole di Andrea Marcucci, capogruppo del PD, che a Palazzo Madama ha replicato all’intervento del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Il Presidentevaluti se i singoliall’emergenza, apra la verifica, abbiamo bisogno di una maggioranza coesa, ancora a Lei l’onore di aprire all’opposizione, trovi lei il luogo dove confrontarsi costantemente con il Parlamento. Il Parlamento rappresenta il Paese, il Parlamento va ascoltato”.queste le parole di Andrea, capogruppo del PD, che a Palazzo Madama ha replicato all’intervento del Presidente del Consiglio Giuseppe

