Global Series FIFA Ultimate Team al via oggi 29 ottobre, come seguire l’evento (Di giovedì 29 ottobre 2020) È trascorso meno di un mese dall’uscita di FIFA 21 e dall’avvento consequenziale di FIFA Ultimate Team, eppure la community dei videogiocatori già conta milioni di utenti. Merito chiaramente di dinamiche ludiche più che collaudate, che nel corso degli anni hanno saputo creare il giusto grado di fidelizzazione. E mentre milioni di videogiocatori sono impegnati a costruire le proprie squadre nella modalità di gioco di FIFA 21, tra i professionisti c’è già chi è pronto a fare sul serio. E non parliamo soltanto di quelli legati all’ambito degli eSport, ma anche a quelli dello sport vero e proprio. Prendono infatti ufficialmente il via oggi, con l’evento Challenge, le Global ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 29 ottobre 2020) È trascorso meno di un mese dall’uscita di21 e dall’avvento consequenziale di, eppure la community dei videogiocatori già conta milioni di utenti. Merito chiaramente di dinamiche ludiche più che collaudate, che nel corso degli anni hanno saputo creare il giusto grado di fidelizzazione. E mentre milioni di videogiocatori sono impegnati a costruire le proprie squadre nella modalità di gioco di21, tra i professionisti c’è già chi è pronto a fare sul serio. E non parliamo soltanto di quelli legati all’ambito degli eSport, ma anche a quelli dello sport vero e proprio. Prendono infatti ufficialmente il via, con l’evento Challenge, le...

infoitscienza : Fifa 21 Global Series Challenge, le superstar del calcio con i migliori gamer: in campo anche Hakimi! - SerialGamerITA : FIFA 21 Global Series Challenge mette insieme le superstar del calcio con i migliori giocatori di FIFA - ultimateteamit : *NEW* #FUT #FUT21 #FIFA21 #FGS21 Swaps dettagli ufficiali - Premi per coloro che assisteranno alle Global Series... - D1Ison : RT @fifautita: #FIFA21 Swap from #FGS #GlobalSeries ?????????????? Details ???? - fifautita : #FIFA21 Swap from #FGS #GlobalSeries ?????????????? Details ???? -