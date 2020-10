(Di giovedì 29 ottobre 2020) SAN SEBASTIAN - "Credo che, come dico sempre, quando c'è la volontà delle parti di restare insieme, problemi non ce ne saranno e credo che a breve possa esserci una" . Il ds del Napoli ...

clikservernet : Giuntoli su Gattuso: “Rinnovo entro l’anno solare? A breve la fumata bianca” - Noovyis : (Giuntoli su Gattuso: “Rinnovo entro l’anno solare? A breve la fumata bianca”) Playhitmusic - - CorSport : #Giuntoli: 'Rinnovo di #Gattuso? Fumata bianca entro il 2020' ?? - sportli26181512 : Giuntoli: 'Rinnovo di Gattuso? Fumata bianca entro il 2020': Il ds del #Napoli: 'Come dico sempre, quando c’è la vo… - zazoomblog : Giuntoli su Gattuso: “Rinnovo entro l’anno solare? A breve la fumata bianca” - #Giuntoli #Gattuso: #“Rinnovo… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuntoli Rinnovo

SAN SEBASTIAN - "Quando c’è la volontà delle parti di restare insieme, problemi non ce ne saranno e credo che a breve possa esserci una fumata bianca". Cristiano Giuntoli, intervenuto ai microfoni di ...Sport - Cristiano Giuntoli commenta il Napoli che scenderà in campo con la Real Sociedad: 'Le scelte di sono per valutare meglio alcune soluzioni che ha: lo dice spesso, non esistono titolari e ...