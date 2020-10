Giulia De Lellis sbotta: “Non ho tradito Andrea Damante” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Giulia De Lellis non ci sta a passare per quella che non è e, nelle ultime ore, ha replicato duramente a chi ha insinuato che abbia tradito Andrea Damante con Carlo Beretta. La relazione con il deejay veronese si è conclusa da qualche mese e, solo in seguito, la De Lellis ha cominciato a frequentare Carlo, come testimoniano le immagini pubblicate sull’ultimo numero di ‘Chi’. Ma forse quello che ha spiazzato molti, è il fatto che il nuovo fidanzato dell’influencer, sia anche un caro amico di Damante. Ma vediamo perché l’ex volto di Uomini e donne Giulia De Lellis è stata costretta ad intervenire sui social. Giulia De Lellis replica ai detrattori: “Dire che ho ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 29 ottobre 2020)Denon ci sta a passare per quella che non è e, nelle ultime ore, ha replicato duramente a chi ha insinuato che abbiaDamante con Carlo Beretta. La relazione con il deejay veronese si è conclusa da qualche mese e, solo in seguito, la Deha cominciato a frequentare Carlo, come testimoniano le immagini pubblicate sull’ultimo numero di ‘Chi’. Ma forse quello che ha spiazzato molti, è il fatto che il nuovo fidanzato dell’influencer, sia anche un caro amico di Damante. Ma vediamo perché l’ex volto di Uomini e donneDeè stata costretta ad intervenire sui social.Dereplica ai detrattori: “Dire che ho ...

