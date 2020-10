Giorgia Palmas, ecco il corredino di Mia Magnini (Di giovedì 29 ottobre 2020) Mia Magnini è nata il 25 settembre e ha fatto perdere la testa a mamma Giorgia Palmas e papà Filippo Magnini. Non solo a loro però: sono migliaia i follower che seguono con entusiasmo la conduttrice sui social, desiderosi di sapere ogni dettaglio sulla piccolina. E Giorgia non li delude mai. Attenta alla privacy, non mostra mai in viso la sua secondogenita, ma rivela con dovizia di particolari tutto quanto riguarda corredino ed accessori. Giorgia Palmas soddisfa la curiosità dei follower mostrando il guardaroba di Mia. La neomamma sfoggia orgogliosa le tutine Lovable che ha scelto per la sua piccolina poi inquadra la bambina mentre ne indossa una Lalalù. C’è anche una pelliccetta rossa, perfetta per una ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Miaè nata il 25 settembre e ha fatto perdere la testa a mammae papà Filippo. Non solo a loro però: sono migliaia i follower che seguono con entusiasmo la conduttrice sui social, desiderosi di sapere ogni dettaglio sulla piccolina. Enon li delude mai. Attenta alla privacy, non mostra mai in viso la sua secondogenita, ma rivela con dovizia di particolari tutto quanto riguardaed accessori.soddisfa la curiosità dei follower mostrando il guardaroba di Mia. La neomamma sfoggia orgogliosa le tutine Lovable che ha scelto per la sua piccolina poi inquadra la bambina mentre ne indossa una Lalalù. C’è anche una pelliccetta rossa, perfetta per una ...

CarlaLericette : @Giorgia_Palmas Il mio mangia da Gran Gourmet - Giorgia_Palmas : ???? La grande pappa del piccolo ometto peloso di casa, Sansone ???? Anche i vostri cani mangiano un prodotto adatto al… - TheAngloItalian : @alepulv76 @ChristianTolve @QSVS_Official Inoltre siamo orfani di presenza femminile dopo la maternità di Giorgia P… - Giorgia_Palmas : Per portare tenerezza nella cameretta dei nostri piccoli... ma anche per far giocare noi mamme ?? un grande amico di… - Sheva0007 : @Sianews_ Dopo Giorgia Palmas un altra Giorgia -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Palmas Giorgia Palmas, ecco il corredino di Mia Magnini | Lookdavip.it Look da vip Giorgia Palmas, ecco il corredino di Mia Magnini

Dalle tutine Lovable al body Lalalù ma non solo: Giorgia Palmas è una mamma orgogliosa e su Instagram mostra ai follower abitini e accessori per Mia Magnini ...

BOMBA SEXY - Giorgia Palmas

NAPOLI - E' già passato un mese da quando Mia è venuta al mondo e mamma Giorgia Palmas e papà Filippo Magnini sono pazzi di lei. I neogenitori hanno festeggiato il primo "complemese" della loro ...

Dalle tutine Lovable al body Lalalù ma non solo: Giorgia Palmas è una mamma orgogliosa e su Instagram mostra ai follower abitini e accessori per Mia Magnini ...NAPOLI - E' già passato un mese da quando Mia è venuta al mondo e mamma Giorgia Palmas e papà Filippo Magnini sono pazzi di lei. I neogenitori hanno festeggiato il primo "complemese" della loro ...