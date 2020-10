Gianni Sperti fuori da Ued, fan indignati per il suo comportamento: è bullismo, deve chiedere scusa subito! (FOTO) (Di giovedì 29 ottobre 2020) Quello che è successo ieri durante la puntata di uomini e donne tra Gianni Sperti ed Aurora ha praticamente indignato il web. Da casa, infatti, dando uno sguardo ai vari gruppi e pagine dedicate all’opinionista in molti si sono mossi contro il 48enne chiednedo un provvedimento disciplinare. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto. Duro scontro tra Aurora e Gianni Sperti Nella puntata di Uomini e Donne, andata in onda ieri pomeriggio, Aurora si è dovuta difendere dagli attacchi degli opinionisti e del pubblico in studio dopo aver litigato con Veronica. La dama in questione al centro dello studio ha parlato dello stato delle sue conoscenze con i cavalieri che sta frequentando. Il suo rapporto con Giancarlo procede bene ma allo stesso tempo continua a vedersi anche con Stefano. A questo ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 29 ottobre 2020) Quello che è successo ieri durante la puntata di uomini e donne traed Aurora ha praticamente indignato il web. Da casa, infatti, dando uno sguardo ai vari gruppi e pagine dedicate all’opinionista in molti si sono mossi contro il 48enne chiednedo un provvedimento disciplinare. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto. Duro scontro tra Aurora eNella puntata di Uomini e Donne, andata in onda ieri pomeriggio, Aurora si è dovuta difendere dagli attacchi degli opinionisti e del pubblico in studio dopo aver litigato con Veronica. La dama in questione al centro dello studio ha parlato dello stato delle sue conoscenze con i cavalieri che sta frequentando. Il suo rapporto con Giancarlo procede bene ma allo stesso tempo continua a vedersi anche con Stefano. A questo ...

Guido84116930 : @trash_italiano Gianni Sperti... Una sola parola: perché? Pessimo come opinionista, ogni volta che apre bocca lo fa… - anticipazionitv : Aurora Tropea se ne va e Gianni Sperti esulta: il web si indigna - serenitybxxch : #Uominiedonne, #GianniSperti tacciato dal web di bullismo ai danni di #AuroraTropea: si sfiora la rissa in studio ?? - zazoomblog : Veronica Ursida accusa Gianni Sperti a Uomini e Donne: “Che cattiveria…” Video - #Veronica #Ursida #accusa… - gregbucc : Interessante certamente ,ma se non ci fossero Tina Cipollari soprannominata la volgare, sboccata, cafona, vipera e… -