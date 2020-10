Gianni Morandi pazzo di lei | il gesto per la famosa e bellissima showgirl

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Tra i cantanti più apprezzati e conosciuti della musica italiana, e non solo,ha di recente condiviso un post su Instagram con una speciale dedica ad una. Ecco di chi si tratta. La dedica diallaParticolarmente seguito sui social, dove vanta tantissimi follower,… L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

lucat1674 : CLAUDIO BAGLIONI E GIANNI MORANDI - CAPITANI CORAGGIOSI - - lucat1674 : CLAUDIO BAGLIONI E GIANNI MORANDI - CAPITANI CORAGGIOSI - - news_forlicesen : Visita a sorpresa al San Domenico: Gianni Morandi incantato dal viaggio di Ulisse - radioplaytime : #rdadioplaytime: Fabio Rovazzi (feat. Gianni Morandi) - Fabio Rovazzi feat Gianni Morandi - radiosiciliarse : Gianni Morandi - Giovane amante mia -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

ForlìToday

Tra i cantanti più apprezzati e conosciuti della musica italiana, e non solo, Gianni Morandi ha di recente condiviso un post su Instagram con una speciale dedica ad una famosa e bellissima showgirl.Gianni Morandi balla Jerusalema: "Chiudono le discoteche? E io ballo in casa" Gianni Morandi si lascia andare ballando il tormentone dell'estate, quella "Jerusalema" che sta spopolando in radio ...