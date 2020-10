GfVip5: Guenda Goria allarmata a causa del coronavirus (Di giovedì 29 ottobre 2020) Guenda Goria appare molto triste e allarmata al Gf Vip a causa dela seconda ondata di coronavirus che sta travolgendo l’Italia Gf Vip 5: Guenda Goria molto preoccupata per la diffusione del Covid su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 29 ottobre 2020)appare molto triste eal Gf Vip adela seconda ondata diche sta travolgendo l’Italia Gf Vip 5:molto preoccupata per la diffusione del Covid su Notizie.it.

trashaccxo : RAGA CE L’ABBIAMO FATTA ???? non vedo l’ora che passi questo aereo per guenda SE LO MERITA TUTTO #GFVIP #GFVIP5… - ANCHENO18 : FORZA GUENDA CHE NOI TI SUPPORTIAMO TUTTI! ?? #gfvip2020 #gfvip5 #GFVIP #tommasozorzi - Fabyo_68 : Aiutiamo Guenda che sta' attraversando un momento difficile, si sente sola, ha appena detto 'Sono spariti tutti??'.… - MGRAZIA86 : Concordo con Guenda quando ha detto di essere'l'unica NON bipolare della sua famiglia':basti osservare la madre che… - Eugenia582927 : Non guardate i voti messi su Twitter perché votano solamente in 2000 persone, quindi non possono essere realistici!… -