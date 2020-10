GF Vip | Patrizia De Blanck rivelazione piccante | “Amedeo Goria mi ha…”

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Alfonso Signorini e lo staff del Grande Fratello Vip non potevano scegliere concorrenti più appropriati per questa nuova edizione del noto reality. Le vite dei “vipponi”, puntata dopo puntata incuriosiscono i telespettatori italiani. E che dire dei retroscena che pian piano si rivelano dinnanzi l’occhio furtivo del GF? Insomma, i segreti che prima era ben nascosti dai celebri volti dello spettacolo, oggi riempiono le notti dei gieffini tra pettegolezzi e aneddoti piccanti. E a tener svegli Maria Teresa Ruta, Guenda, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando pare sia stata proprio una dichiarazione diDe. La nota contessa avrebbe rivelato un aneddotosu Amedeo, nonché ex marito della Ruta. La reazione Al Grande Fratello Vip spunta fuori una ...