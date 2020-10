GF Vip | Matilde Brandi contro Antonella Elia | “Manipola il voto”

Leggi su viagginews

(Di giovedì 29 ottobre 2020), ora che non è più all’interno della Casa del Grande Fratello VIP, ha vuotato il sacco. E ce n’è per tutti.è stata eliminata dalla Casa del Grande Fratello VIP, ma continua a far discutere e a dare adito a gossip. La showgirl ha rilasciato una nuova intervista su SuperGuidaTv in cui ha parlato … L'articolo GF Vip,: “Manipola il voto” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com