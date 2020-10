GF Vip | “Antonella Elia? Segue un copione e condiziona il televoto” | parola di Matilde Brandi

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 29 ottobre 2020)intervistata in esclusiva per SuperGuidaTV, ha parlato della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, concentrandosi sul suo rapporto con Stefania Orlando, sparando a zero su Antonellae svelando chi vorrebbe vincesse l’intera edizione. GF Vip,contro Antonella: “unil televoto” Antonellasta... L'articolo GF Vip: “Antonellaunil televoto”,diproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.