GF Vip 5 | Luca Onestini attacca Guenda Goria | “Ecco cosa fa alle spalle”

Qualche giorno fa, la casa del Grande Fratello Vip si è animata a seguito di una discussione tra Guenda Goria e Enock Balotelli. Tutto è partito da quella frase di Mario Balotelli rivolta a Dayane Mello e considerata sessista dai telespettatori. N'è scaturito un duro confronto che ha visto la Goria costringere Enock a dissociarsi dalle parole del fratello. In questo scenario, anche Luca Onestini ha voluto metterci bocca. Lui, che ha avuto modo di partecipare al reality, ha attaccato duramente Guenda.

Ultime Notizie dalla rete : Vip Luca Grande Fratello Vip, Luca Onestini parla del caso Balotelli e se la prende con le Ruta Trendit Cristina Marino e Luca Argentero furiosi mostrano la figlia per la prima volta (Foto)

Luca Argentero furioso contro Chi e Oggi: la figlia sul giornale senza permesso

