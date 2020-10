‘Gf Vip 5’ | la contessa Patrizia De Blanck di nuovo sopra le righe | “Quella cret*na di Maria Teresa Ruta mi fa girare le pa*le

Leggi su isaechia

(Di giovedì 29 ottobre 2020) E’ stato tempo di scherzi ieri nella casa del Grande Fratello Vip, e fra sfilate e giochi gli inquilini di Cinecittà si sono divertiti molto, ma non solo. Nel corso della serata infatti i vipponi hanno messo in pratica il gioco della mummia, mentre nella sala da pranzoDe, infastidita dall’atteggiamento e dalle urla di, si è lasciata andare a delle confidenze con Massimiliano Morra. Lanon ha gradito per nulla il modo di fare esuberante della conduttrice durante il gioco, infatti poco prima di parlare con Morra aveva affermato in giardino davanti a Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci: Ma quelladitutta fiera della figlia? E dai, ...