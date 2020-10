GF Vip 5, Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla casa (Di giovedì 29 ottobre 2020) Andrea Zelletta (US Endemol Shine) Attualmente Andrea Zelletta non è al Grande Fratello Vip. L’ex tronista ha lasciato momentaneamente la casa di Cinecittà per motivi personali. Ad annunciarlo la pagina ufficiale del reality, che ha specificato come l’uscita di scena del gieffino sia temporanea. “Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. #GFVIP” Sono queste le parole che il Grande Fratello Vip ha utilizzato per comunicare ‘l’arrivederci’ di Zelletta dalla casa più spiata d’Italia. ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 29 ottobre 2020)(US Endemol Shine) Attualmentenon è al Grande Fratello Vip. L’ex tronista ha lasciatoladi Cinecittà per motivi personali. Ad annunciarlo la pagina ufficiale del reality, che ha specificato come l’uscita di scena del gieffino sia temporanea. “di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. #GFVIP” Sono queste le parole che il Grande Fratello Vip ha utilizzato per comunicare ‘l’arrivederci’ dipiù spiata d’Italia. ...

GrandeFratello : Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. #GFVIP - stefvot : RT @MusicTV_ITA: Risultati sondaggio VIP PREFERITO #GFVIP 1.TOMMASO 15% 2.STEFANIA 11% 3.DAYANE 10% 4.GUENDA 10% 5.MARIA TERESA 9% 6.ROSAL… - gossipblogit : Grande Fratello Vip 5: Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla casa - StefaniaSquill : RT @GrandeFratello: Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. #GFVIP - blvckrc : RT @GrandeFratello: Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. #GFVIP -