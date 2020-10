Germania | Merkel al Bundestag | la situazione è drammatica

(Di giovedì 29 ottobre 2020) “Siamo in ache ci riguarda tutti, senza eccezione”. Lo ha detto Angelapresentando alle decisioni di ieri con i ministri-presidenti dei Laender. Clicca qui e poi premi la stellina (Segui) per ricevere tantissime novità gratis da MeteoWeek La cancerlliera ha di nuovo sottolineato che l’alto numero di infezioni si rispecchia anche negli ospedali, dove … L'articoloal, laproviene da www.meteoweek.com.

LiaCapizzi : I discorsi della Merkel e di Macron nell'annunciare il lockdown light in Germania e Francia (scuole e fabbriche res… - Open_gol : Quello che Merkel ha definito uno «sforzo nazionale» è sostenuto da tutti i governatori, anche da quelli dei partit… - fanpage : La Germania va verso un nuovo lockdown - ILOVEPACALCIO : Corriere della Sera: 'La #Germania torna in lockdown. #Merkel salva il business. Alle aziende piccole pagato il 75%… - pregoapplausoh : RT @FabrizioDelpret: Germania ?? Merkel ?? semilockdown ?? “la situazione è seria” Francia ?? Macron ?? semilockdown ?? “la situazione è se… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania Merkel

Dati che hanno convinto la cancelliera Angela Merkel ad annunciare nuove misure di lockdown a partire dal 2 novembre per 4 settimane. In Germania resteranno chiusi bar, ristoranti, cinema, teatri, ...Provvedimenti drastici anche in Germania dove governo federale e i Land sono pronti ... Viviamo una crescita esponenziale dei contagi”, ha detto la Cancelliera Angela Merkel dopo l’incontro con i ...