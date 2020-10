Genoa | negativizzati Brlek e Males Gruppo di nuovo al completo

(Di giovedì 29 ottobre 2020), arrivano buone notizie sul fronte Covid-19: i giocatori sono tornati tutti negativi, ed è quindi definitivamente alle spalle l’ondata d’infezioni iniziata con la positività di Mattia Perin prima della sfida contro il Napoli. Oggi il club ha comunicato che gli ultimi due giocatori,, hanno ripreso gli allenamenti dopo essere risultati negativi agli ultimi tamponi. Mister Maran torna ad avere ilal, quindi, e a lavorare con l’intera squadra dopo un lungo periodo di assenze per le positività alla Covid-19. Oggi hanno svolto differenziato Zappacosta e Shomurodov, entrambi per problemi muscolari alla coscia destra. L’esterno ha una lesione e salterà sicuramente la prossima sfida di campionato, mentre l’attaccante ...

Il Genoa rispetta i pronostici liquidando 2-1 il Catanzaro nel ... A questi si sono poi aggiunti nella ripresa altri tre neo-negativizzati. A permettere al Grifone di superare, non senza difficoltà, ...Il calendario si fa sempre più fitto per il Genoa. I rossoblu torneranno in campo questa sera ... Maran potrebbe schierare altri giocatori che nei giorni scorsi si sono negativizzati per fargli ...