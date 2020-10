Gazidis | “Il fair play è imperfetto | ma ha salvato il calcio dall’impatto del Covid”

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 29 ottobre 2020) L’amministratore delegato del Milan, Ivan, ha parlato a SportLab, convegno digitale organizzato dal Corriere dello Sport e da Tuttosport. ​”Il Covid-19 ha creato grossi problemi nella nostra società e nel. Ilora è diventato un modello di business quindi l’impatto sarebbe stato decisamente peggiore qualche anno fa. Sebbene ilfinanziario non sia perfetto, l’impatto sarebbe stato devastante. Non sappiamo ancora come superare questa crisi. Dobbiamo lavorare assieme, con mente aperta, su quelle che possono essere le soluzioni. Occorre la collaborazione di tutti”. “I tifosi del futuro e i giovani tifosi di oggi non seguono ilcome facevamo noi in passato. Il bisogno di appartenere ad una ...