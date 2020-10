Gattuso in conferenza: «Siamo stati fortunati a venire a giocare senza tifosi» (Di venerdì 30 ottobre 2020) I tecnico del Napoli Rino Gattuso in conferenza dopo la vittoria contro la Real Sociedad Vittoria di carattere, dedicata ai 60 anni di Diego? “Sì, hai fatto bene a ricordarlo, auguri da parte mia e di tutti al più grandi di tutti i tempi. E’ stata una gara difficile, abbiamo affrontato un grande avversario, una gara sicuramente di Champions, tanta roba a livello di mentalità, potevamo fare meglio ma bravi anche loro che hanno cambiato delle cose in pressione rispetto al campionato. Complimenti alla squadra, che partita!”. La vittoria dei ‘nervi’? “In questo momento alleno una squadra molto forte, composta da tanti giocatori. Non faccio i complimenti solo a Politano o Koulibaly, ma soprattutto a Lobotka che ce l’ha messa tutta, a Demme che ha fatto una buonissima partita, a Maksimovic ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 ottobre 2020) I tecnico del Napoli Rinoindopo la vittoria contro la Real Sociedad Vittoria di carattere, dedicata ai 60 anni di Diego? “Sì, hai fatto bene a ricordarlo, auguri da parte mia e di tutti al più grandi di tutti i tempi. E’ stata una gara difficile, abbiamo affrontato un grande avversario, una gara sicuramente di Champions, tanta roba a livello di mentalità, potevamo fare meglio ma bravi anche loro che hanno cambiato delle cose in pressione rispetto al campionato. Complimenti alla squadra, che partita!”. La vittoria dei ‘nervi’? “In questo momento alleno una squadra molto forte, composta da tanti giocatori. Non faccio i complimenti solo a Politano o Koulibaly, ma soprattutto a Lobotka che ce l’ha messa tutta, a Demme che ha fatto una buonissima partita, a Maksimovic ...

