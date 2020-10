MatteoMarchini5 : Gallo da combattimento uccide un poliziotto - clikservernet : Gallo da combattimento uccide un poliziotto - Noovyis : (Gallo da combattimento uccide un poliziotto) Playhitmusic - - francoamicucci1 : RT @marco_sampietro: Esempio di immane sfiga nelle Filippine. Dei poliziotti sventano un combattimento clandestino tra galli. I galli hanno… - gattogeremia : RT @marco_sampietro: Esempio di immane sfiga nelle Filippine. Dei poliziotti sventano un combattimento clandestino tra galli. I galli hanno… -

La lama affilata di un gallo ferisce a morte una poliziotta che voleva fermare un combattimento illegale. Il Capo della polizia: "Un caso che non riusciamo a spiegarci" ...Per la precisione, un gallo da combattimento. La cosa ha fatto la differenza, anche se sembrerebbe irrilevante per qualcuno che non ha idea di cosa preveda una lotta tra questi animali: alle zampe, il ...