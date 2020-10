Galli lancia l’allarme: “Lockdown? Faremo come la Francia” (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’Italia andrà in lockdown come la Francia, resta solo da capire quando. È questa l’idea dell’infettivologo Massimo Galli intervenuto ad Agorà su Rai 3 “In #Francia il #coprifuoco non ha funzionato. #Macron chiude tutto, ma a scuola si rientrerà dopo le vacanze d’autunno. La Francia ha fatto un grande lavoro sulle scuole.” Nicoletta Manzione#agorarai pic.twitter.com/CJUR45QAMX … L'articolo Galli lancia l’allarme: “Lockdown? Faremo come la Francia” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’Italia andrà in lockdownla Francia, resta solo da capire quando. È questa l’idea dell’infettivologo Massimointervenuto ad Agorà su Rai 3 “In #Francia il #coprifuoco non ha funzionato. #Macron chiude tutto, ma a scuola si rientrerà dopo le vacanze d’autunno. La Francia ha fatto un grande lavoro sulle scuole.” Nicoletta Manzione#agorarai pic.twitter.com/CJUR45QAMX … L'articolol’allarme: “Lockdown?la Francia” proviene da YesLife.it.

elaisafrenk : #COVID19 CORONAVIRUS: CHIUSURA REGIONI e BATTAGLIA a Milano. GALLI lancia l'ALLARME e spiega come evitarlo - ChiaraBuccini : CORONAVIRUS: CHIUSURA REGIONI e BATTAGLIA a Milano. GALLI lancia l'ALLARME e spiega come evitarlo… - RaiCaccia : ...non mi è chiaro: se torno a fare soldi, a uscire, a ballare, e dopo poco tempo ho tre metri di terra sopra di me… - marrone_tommaso : - ritabassi36 : @La7tv La sgradevole presenza di questo minimalista che lancia accusa al Prof.Galli di essere un sessantottino!che… -

Ultime Notizie dalla rete : Galli lancia CORONAVIRUS: CHIUSURA REGIONI e BATTAGLIA a Milano. GALLI lancia l'ALLARME e spiega come evitarlo iLMeteo.it Galli lancia l'allarme: "Al Sacco i posti covid sono pieni"

MILANO - Il responsabile delle Malattie infettive dell'ospedale milanese fa sapere che posti letto per i pazienti affetti da covid-19 non sono più disponibili. "Abbiamo già riconvertito tutto quello ...

Coronavirus, Galli: “Al Sacco posti covid sono pieni, 19 pazienti intubati e 300 letti occupati”

“Abbiamo già riconvertito di tutto e di più” ma “ieri sera avevamo 19 pazienti intubati, 47 persone in Cpap su 300 ricoverati, ed ...

MILANO - Il responsabile delle Malattie infettive dell'ospedale milanese fa sapere che posti letto per i pazienti affetti da covid-19 non sono più disponibili. "Abbiamo già riconvertito tutto quello ...“Abbiamo già riconvertito di tutto e di più” ma “ieri sera avevamo 19 pazienti intubati, 47 persone in Cpap su 300 ricoverati, ed ...