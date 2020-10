Galli | ' Il lockdown ci sarà | faremo come la Francia Bisogna solo capire quando'

agorarai : 'Ieri sera avevamo 19 pazienti intubati, 47 in cpap su 300 ricoverati. Stiamo andando verso la situazione della… - fattoquotidiano : Covid, Massimo Galli: “Il tempo delle gradualità è passato, servono misure decise. A marzo Milano si salvò grazie a… - SkyTG24 : Coronavirus, Galli: “Ognuno faccia il proprio lockdown stando a casa” - Stellix82 : RT @RadioSavana: Anche questa mattina Massimo Galli viene sbugiardato da un cittadino. Pronto soccorso dell'ospedale Sacco di Milano è vuot… - Dov_EL : RT @RadioSavana: Anche questa mattina Massimo Galli viene sbugiardato da un cittadino. Pronto soccorso dell'ospedale Sacco di Milano è vuot… -

Ultime Notizie dalla rete : Galli lockdown

L'Italia andrà in lockdown come la Francia, resta solo da capire quando. È questa l'idea dell'infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, ...«Mi riferisco - precisa Galli - al mio ospedale. La situazione è decisamente ... fanno anche della disinformazione rispetto alla realtà vera delle cose». «Lockdown? Faremo come la Francia» Come si ...